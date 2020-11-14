لا إصابات محلية جديدة بـ"كورونا" في البر الرئيسي الصيني

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 18 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة، حيث تم تسجيل هذه الحالات في قوانغدونغ وشانغهاي وتيانجين ولياونينغ وفوجيان وشنشي.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه بها أو وفيات متعلقة بالمرض. وخرج يوم الجمعة ما مجموعه 24 مريضا مصابا بكوفيدـ19 من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني.

وبحلول نهاية يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن إجمالي 3680 حالة وافدة في البر الرئيسي، من بينها 3325 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم و355 شخصا ما زالوا في المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات من الحالات الوافدة.

وحتى يوم الجمعة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيدـ19 في البر الرئيسي 86325 حالة. ولا يزال 388 مريضا منهم يتلقون العلاج، بينهم ثلاثة مرضى في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 81303 مرضى غادروا المستشفى بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي. وذكرت اللجنة أن هناك حالة واحدة مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في البر الرئيسي، بينما لا يزال 15650 شخصا ممن خالطوا مصابين، يخضعون للملاحظة الطبية.

وفي يوم الجمعة أيضًا، تم الإبلاغ عن 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي، في حين أعيد تصنيف أربع حالات بدون أعراض كحالات إصابة مؤكدة. وقالت اللجنة إن 648 حالة بدون أعراض، بما في ذلك 434 حالة من خارج البر الرئيسي، لا تزال تحت الملاحظة الطبية، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وبحلول يوم الجمعة، تم الإبلاغ عن 5436 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في حين تم الإبلاغ عن 46 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و597 حالة، بما في ذلك سبع وفيات، في مقاطعة تايوان. وخرج ما مجموعه 5177 مريضا مصابا بكوفيد-19 في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و46 مريضا في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و533 مريضا في مقاطعة تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.