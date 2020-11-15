مشاكل تقنية تواجه الاتصالات في مينسك عقب بدء احتجاجات المعارضة البيلاروسية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيلاروسيا، اليوم الأحد، بظهور مشاكل تقنية متعلقة بالإنترنت وخطوط الهاتف في العاصمة مينسك.

وأشار المراسل أن هذه المشاكل التقنية في الإرسال وشبكة الإنترنت ظهرت اليوم صباحا قبيل بدء التحركات غير المرخص لها التي دعت إليها المعارضة البيلاروسية في وسط العاصمة مينسك.

وبحسب المصادر فإن المشغلين الرئيسيين للاتصالات في البلاد " A1 و MTS" أصدرتا بيانا بشأن مشاكل التقنية للشبكة قالت فيه "نعمل الآن على إصلاح كل الشبكات التي تعرضت لأعطال مختلفة في العديد من المناطق".

يذكر أنه، بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب، والتي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، حيث حصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1% من الأصوات، بدأت احتجاجات معارضة ضخمة في البلاد.

وعند تنفيذ الإجراءات بحق المتظاهرين الذين لم يوافقوا على نتائج التصويت، استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وتستمر أعمال الاحتجاج حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم الأحداث من قبل مؤيدي لوكاشينكا، الذي تم تنصيبه في 23 سبتمبر/أيلول.