نتنياهو يصف وزير دفاعه السابق بـ"الكلب الصغير".. والأخير يرد

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أحد وزراءه السابقين للدفاع، بـ"الكلب الصغير".

ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس السبت، نص مكالمة هاتفية مسجلة بين نتنياهو وأحد أبرز المقربين له، نير حيفتس، وهو يصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، بـ"الكلب الصغير".

وذكرت القناة أن حيفتس، الذي أصبح شاهدا على نتنياهو في بعض قضايا الفساد، قد سلم محققي الشرطة الإسرائيلية، تسجيلات مكالماته الهاتفية، ومن بينها مكالمته مع نتنياهو، والتي وصف فيها بينيت بـ"الكلب"، وتعود المكالمة إلى فبراير/شباط 2018.

התקפות אישיות של נתניהו לא פוגעות בי, אך השיקולים האישיים שלו פוגעים בכולנו.



כבר בחודש מרץ הגשתי לממשלה תוכנית פעולה מפורטת למלחמה בקורונה תוך צמצום הפגיעה בפרנסה.



הסיבה שנתניהו בחר לא ליישם את התכנית שהגשתי היא אך ורק שיקולים אישיים פוליטיים לא ענייניים.>> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) November 14, 2020

وقال حيفتس لنتنياهو في المكالمة: "تبين أن بينيت عديم القيمة" فرد عليه نتنياهو "نعم. حسنا، إنه كلب صغير".

ومن جانبه، قال نشر نفتالي بينيت، وزير الدفاع الأسبق رئيس تحالف "اليمين الإسرائيلي" الحالي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، للرد على إساءة نتنياهو له.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق:

هجوم نتنياهو الشخصي لا يؤذيني، لكن اعتباراته الشخصية تؤذينا جميعا. ودائما ما يغلب مصلحته الشخصية على حساب البلاد.