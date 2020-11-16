حاكمة طوكيو: سنبذل قصارى جهدنا لينعم زوار أولمبياد 2020 بالأمان

قالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، اليوم الاثنين، إن طوكيو ستبذل قصارى جهدها لتطوير إجراءات كافية لمكافحة فيروس كورونا لضمان تمتع ضيوف أولمبياد طوكيو 2020 بالأمان.

وأوضحت حاكمة المدينة في بيان، قبيل الاجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أنها تتطلع إلى إقامة الألعاب كعلامة "انتصار" على الفيروس.

ويزور باخ اليابان لمدة يومين للتحدث إلى منظمي الأولمبياد وهم يعملون على إيجاد طرق لعقد الألعاب بأمان وسط الجائحة.

في وقت سابق، أكد رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، أن بلاده مصممة على تنظيم الألعاب الأولمبية في صيف 2021، مشددا على أن هذا الحدث سيكون بمثابة دليل على أن "البشرية قد هزمت فيروس كورونا".

كما أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي كانت مقررة الصيف الحالي في طوكيو، أنهم أمّنوا جميع المنشآت اللازمة لاستضافة هذا الحدث، ما يزيل عقبة كبيرة أمام إقامته.