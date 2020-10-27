رئيس وزراء اليابان: أولمبياد طوكيو ستثبت أن فيروس كورونا قد هزم

أكد رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، أن بلاده مصممة على تنظيم الألعاب الأولمبية في صيف 2021، مشددا على أن هذا الحدث سيكون بمثابة دليل على أن "البشرية قد هزمت فيروس كورونا".