لاعب دولي سابق يروي قصة هروبه من خاطفيه في نيجيريا

أعلن لاعب وسط منتخب نيجيريا السابق كريستيان أوبودو، اليوم الاثنين، أنه استطاع الهرب من خاطفيه في ولاية دلتا الغنية بالنفط في البلاد.

وكان أوبودو يقود سيارته في مدينة واري الجنوبية، يوم الأحد، عندما زعم أن مسلحَين دخلا إلى سيارته عنوة لاختطافه.

وقال أوبودو البالغ من العمر 36 عاما، والذي أمضى أكثر من عقد من الزمن في الدوري الإيطالي مع بيروجيا وفيورنتينا وأودينيزي لوكالة "فرانس برس": "لقد دفعوا صديقتي إلى خارج السيارة"، موضحا أن مسلحا ثالثا قاد سيارة خلفهم.

وأضاف: "كنت أصلي وأحاول إجراء محادثة معهما وأسألهما ماذا فعلت، لكنهما صرخا بوجهي وقالا لي أن أصمت، وإنني إذا قمت بأي صوت فسوف أقتل".

ووصف اللاعب الدولي بين عامي 2003 و2008، كيف قادا سيارته حول المدينة لعدة ساعات حتى طلب منه الرجلان إيقاف السيارة وخرجا مع شريكهما، وقال: "نظرت إلى الخلف واستشعرت ببعض السهولة وانطلقت مسرعا".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة أونومي أونواكوبويا أن أوبودو اختطف لفترة وجيزة وأفرج عنه.

وذكر أوبودو: "لم أتعرض للأذى بأي شكل من الأشكال ولم يؤخذ شيء مني".

وتعد عمليات الاختطاف للحصول على فدية من جانب العصابات الإجرامية شائعة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وخصوصا في منطقة دلتا المنتجة للبترول.

وكان أوبودو قد اختُطف في نفس المنطقة عام 2012، وتم إنقاذه بعد يوم واحد في مداهمة للشرطة. وكان خاطفوه قد طالبوا بفدية قدرها نحو 188 ألف دولار (149 ألف يورو).

وكان أوبودو في السابعة عشرة من عمره عندما انتقل إلى إيطاليا عام 2001 ليلعب مع بيروجيا. ثم انتقل إلى فيورنتينا وأودينيزي وتورينو وليتشي قبل أن ينتقل إلى دينامو مينسك البيلاروسي عام 2014.