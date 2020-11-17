الصين... تطوير آلة لأخذ عينات "مسحة الحلق" تساعد في حماية الطواقم الطبية من العدوى

طور باحثون صينيون آلة تمكن المستخدمين من أخذ عينات مسحة من الحلق لفحص كوفيد-19 بأنفسهم، دون مساعدة من أي طاقم طبي.

وقال الباحث الرئيسي شياو ليهوي، من مستشفى شنتشن التابع للجامعة الطبية الجنوبية: "الآلة مريحة، تسمح للمستخدمين بأخذ عينات عبر الخدمة الذاتية السريعة لفحص كوفيد-19، مما سيقلل من مخاطر انتقال العدوى للعاملين الطبيين".

وتم تطوير الجهاز بشكل مشترك من قبل المستشفى المذكور وشركة تكنولوجيا مقرها شنتشن، وظهر الجهاز لأول مرة في معرض الصين الـ22 للتكنولوجيا الفائقة، الذي اختتم اعماله يوم الأحد في شنتشن.

وبعد أن يكمل المستخدم التحقق من الهوية من خلال بطاقة الهوية والتعرف على الوجه، سيوفر الجهاز أدوات أخذ العينات. وبتعليمات توجيه الفيديو، يرتدي المستخدم قفازات، ويقوم بمسح الرموز، ويجمع مسحات الحلق، ثم يضع العينات مرة أخرى في الجهاز. وستستغرق العملية برمتها حوالي خمس دقائق.

وقال ليو يا جيه، نائب رئيس المستشفى: "مقارنة بمتوسط وقت أخذ العينات يدويا وهو ثلاث دقائق، فسرعة الجهاز أبطأ، ولكنه يمكن أن يعمل 24 ساعة في اليوم، مما سيوفر قدرا كبيرا من العمل اليدوي ويحسن كفاءة أخذ العينات".

ويعد اختبار الحمض النووي أحد أهم طرق التشخيص لكوفيد-19. وتتطلب عملية أخذ العينات الحالية من الطاقم الطبي ارتداء بدلات واقية ثقيلة ليكون على اتصال آمن بالمرضى. ويمكن أن يؤدي إدخال مسحة الحلق إلى سعال المريض، مما قد يؤدي إلى إرسال قطرات إلى وجوه الطاقم الطبي.

وخضع الجهاز الحاصل على براءة اختراع لتجارب سريرية ومن المرجح أن ينتقل إلى الإنتاج الضخم في عام 2021، وفقًا لبيان المستشفى.

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، يوم السبت، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 18 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة، حيث تم تسجيل هذه الحالات في قوانغدونغ وشانغهاي وتيانجين ولياونينغ وفوجيان وشنشي.