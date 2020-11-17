وزير الصحة الفرنسي يتحدث عن علامات "مبشرة" بشأن كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، عن بدء تراجع وباء كورونا، لكنه دعا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة لأن درجة الحدة في تفشيه ما زالت قوية.

باريس، 17 نوفمبر - سبوتنيك. وقال فيران في مقابلة صباحية مع قناة "بي إف إم" وإذاعة "أر.إم.سي": "بدأنا نشهد مرحلة انخفاض الوباء"، مستطردا "لكن يجب ألا ننسى أن حدة انتشار هذا الوباء ما زالت قوية".

وعند سؤاله عن موعد انتهاء الحجر الصحي الذي فُرض منذ نحو 20 يوما أجاب فيران "لا يمكنني أن أعطيكم تاريخا محددا لانتهاء الحجر الصحي؛ المسألة تتعلق بالمؤشرات الصحية وتطور الوضع الوبائي".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه يسعى لكي يقضي الفرنسيون عطلة الميلاد المقبلة مع عائلاتهم نظرا لأهمية هذه المناسبة.

وفيما يتعلق بالمحال التجارية المغلقة، استبعد فيران أن يتم السماح لها بفتح أبوابها مطلع الشهر المقبل، على الرغم من الأصوات الداعية لذلك، ومنها دعوة وزير الاقتصاد برونو لومير الذي سبق وقال إنه يفضل أن تفتح المحال أبوابها في الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

ويوم الخميس الماضي، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أن الحجر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات في 30 أكتوبر/ تشرين الأول "بدأ بإعطاء النتائج المرجوة" لكنه حذر في نفس الوقت من خطورة الوضع قائلا "ما زال من المبكر تخفيف القيود".