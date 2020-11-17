بومبيو: واشنطن تحث أرمينيا وأذربيجان على التعاون للتوصل إلى حل دائم في قره باغ

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية كل من أرمينيا وأذربيجان إلى التعاون مع قادة مجموعة مينسك من أجل إيجاد حل دائم للأزمة في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد أيام من إعلان التوصل لوقف إطلاق نار في المنطقة.

القاهرة - سبوتنيك. كتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر "تويتر": "حينما تحل كارثة إنسانية، تقود الولايات المتحدة العالم في التفاعل. واليوم نعلن تقديم مساعدات إلى المتأثرين من الصراع في قره باغ".

وأضاف بومبيو: "ندعو أرمينيا وأذربيجان إلى الانخراط مجددا والتعاون مع قادة مجموعة مينسك من أجل التوصل لحل دائم في قره باغ".

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

ويتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.