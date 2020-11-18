الخارجية الروسية: تصريحات ترامب بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان تأثيرها ضئيل على الوضع

قال زامير كابولوف، المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان، لـ"سبوتنيك"، إن هناك المزيد من الضجيج حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تسريع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، في الواقع، سيكون لهذا تأثير ضئيل على الوضع "على الأرض".

وأضاف كابولوف "يتم تقديم هذا بحذر ... ومع ذلك، فإن ترامب سيسحب القوات، لكن ليس كلها، فكما ذُكر سابقا، يبقى 2500. ولهؤلاء المهتمين، نقول، لا يزال الناس في كابول يأملون في ذلك لاحقا، بأنه عندما سيتولى جو بايدن منصبه، يمكنه إلغاء كل هذا".

وأضاف: "هذه هي الحالة المزاجية، وتخلق المزيد من الضوضاء".

في الوقت نفسه، لا يعتبر كابولوف تصريحات "الناتو" بأن تصرفات الولايات المتحدة تقوض بطريقة ما الوضع الأمني ​​في أفغانستان مبررة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن عزمها سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقا لوكالة "رويترز".

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.