"أيروفلوت" تستأنف رحلاتها إلى طهران ابتداء من اليوم

أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، اليوم الأربعاء، أنها تستأنف رحلاتها إلى طهران ابتداءا من اليوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وأن دخول الأجانب إلى إيران مسموح به وفقا لشروط نظام التأشيرات، باستثناء السفر للأغراض السياحية.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في البيان: "ستستأنف شركة "أيروفلوت" رحلاتها إلى طهران اعتبارا من اليوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. سيتم تشغيل رحلة SU0512 موسكو- طهران مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والأحد، وأن رحلة العودة SU0513 ستكون يومي الخميس والأحد ".

وأضاف البيان: "يُسمح بدخول المواطنين الأجانب وفقًا لشروط نظام التأشيرة، باستثناء السفر للأغراض السياحية. عند التخطيط لرحلة، يجب أن تقرأ بعناية المعلومات المتعلقة بقواعد التأشيرة الحالية والقيود المفروضة على دخول البلد المقصود. وقد تم نشر المعلومات على موقع "أيروفلوت" الإلكتروني".

ووفقا للشركة، فإن بيع التذاكر مفتوح الآن على موقع شركة "أيروفلوت" ومن خلال الوكلاء الرسميين، ومع استئناف الحركة الجوية الدولية، قد يتغير تواتر الرحلات الجوية، ويتم نشر معلومات محدثة عن جداول الرحلات والخدمات على موقع شركة الطيران.