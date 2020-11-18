رئيسة مولدوفا تشكر بوتين على تهنئته

ونقلت وسائل إعلام روسية عن حزب العمل والتضامن في مولدافيا بزعامة ساندو، قولها إن "ساندو التقت بالسفير الروسي أوليغ فاسنيتسوف في العاصمة كيشينيوف، وأعربت عن امتنانها لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين على تهنئته، وبعد ذلك جرت مناقشة أجندة العلاقات الثنائية".

وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى مايا ساندو لفوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، معربًا عن أمله في تطوير علاقات بناءة بين موسكو وكيشينيوف، متمنياً لها التوفيق والصحة والازدهار، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وفازت رئيسة الوزراء السابقة "المؤيدة لأوروبا"، مايا ساندو، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، التي جرت يوم أمس الأحد، في مولدافيا، بحصولها على 57.75 في المئة من الأصوات متقدّمةً بفارق كبير على الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون.

وانتخب مواطنو مولدافيا رئيسًا للدولة للسنوات الأربع المقبلة. ومع إغلاق مراكز الاقتراع، قالت ساندو إنها "واثقة من أن صوت الأمة سيسمع".

من جهته، قال دودون، إنه "صوت من أجل السلام والعدالة الاجتماعية والقيم المسيحية"، مضيفا أنه "يجب أن نحافظ على علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي ومع روسيا".