ترامب: الانتخابات مزورة

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، زعمه بتعرض الانتخابات الرئاسية للتزوير، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التجاوزات التي شهدتها خاصة فيما يتعلق بالمراقبين وآليات التصويت.

وأعلن جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت، يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مراكز الاقتراع ، إضافة إلى مشاركة ملايين الأمريكيين في التصوت عبر البريد.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "كانت هذه انتخابات مزورة. لم يتم السماح لمراقبي الانتخابات الجمهوريين بمراقبتها".

وتابع: "الأخطاء في عملية التصويت كانت في كل مكان وكانت هناك عمليات تصويت تجري حتى بعد موعد الانتخابات".

وأرفق ترامب خبرا لوكالة "رويترز" يتحدث عن أن تصريحات ترامب التي يتحدى فيها نتيجية الانتخابات غير الرسمية التي تؤكد فوز بايدن، تسببت في اهتزاز ثقة الأمريكيين في ديمقراطيتهم.

This was a rigged election. No Republican Poll Watchers allowed, voting machine “glitches” all over the place (meaning they got caught cheating!), voting after election ended, and so much more! https://t.co/YDh7A7wxLW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

ويصر الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته على أن انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت "مزورة"، وأنه سيتم إعلان فوزه بعد سلسلة من الطعون القانونية في عدة ولايات.

وفشل دونالد ترامب حتى الآن في تقديم دليل من شأنه تغيير نتيجة فوز بايدن بواقع 306 من أصوات المجمع الانتخابي لصالح 232 للرئيس الجمهوري.

وأمام الولايات موعد نهائي، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، يعرف بـ"الملاذ الآمن" للتصديق على انتخاباتها واختيار الناخبين الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في الـ 14 من نفس الشهر.