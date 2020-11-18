البرلمان الألماني يتبنى تعديلات على قانون الحماية من العدوى وسط احتجاجات كبيرة...فيديو

تبنى البرلمان الألماني "البوندستاغ"، اليوم الأربعاء، تعديلات أدخلت على قانون الحماية من العدوى وسط احتجاجات حاشدة في العاصمة برلين.

وحسب رئيس البوندستاغ، فولفغانغ شوبل، نقلاً عن بيانات التصويت، صوت 415 نائبا على القانون المحدث وعارضه 236 نائبا، فيما امتنع 8 عن التصويت. التعديلات اقترحت من قبل فصائل "الائتلاف الكبير" - الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية لألمانيا: المحافظون والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.

في غضون ذلك، شهدت الشوارع القريبة من الحي الحكومي في العاصمة برلين احتجاجات، يشارك فيها، بحسب الشرطة، من خمسة إلى عشرة آلاف شخص. وطالب المتظاهرون بالتخلي عن التعديلات، التي أدخلت على قانون الحماية من العدوى، معتبرين أن هذه التعديلات تنتهك حقوقهم المدنية. واستعملت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتم استدعاء نحو 2000 عنصر شرطة إلى الشوارع القريبة من البرلمان وتم اتخاذ تدابير أمنية خاصة.