رئيس التشيك: يجب على ترامب أن يعترف بالهزيمة وألا يشعر بالحرج

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات الرئيس زيمان، وهو أحد السياسيين الأوروبيين القلائل الذين دعموا ترامب قبل فوزه في انتخابات عام 2016 لكن لم يفعل ذلك قبل انتخابات هذا العام، التي قال فيها إنه رغم إمكانية إعادة فرز الأصوات واللجوء إلى القضاء يجب على ترامب أن يسلك مسارا مختلفا.

وقال زيمان: "شخصيا أعتقد أنه سيكون من الحصافة بدرجة كبيرة أن يستسلم ولا يشعر بالحرج، ويتيح للرئيس الجديد أن يتولى المنصب".

وتواجه الولايات موعدا نهائيا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول للتصديق على نتائج الانتخابات قبل التصويت الرسمي للمجمع الانتخابي، في 14 ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر أن يقوم الكونغرس بإحصاء أصوات المجمع الانتخابي في السادس من يناير/ كانون الثاني، وهو إجراء شكلي في العادة. لكن أنصار ترامب في مجلسي الشيوخ والنواب يمكن أن يعترضوا على النتائج في محاولة أخيرة لحرمان بايدن من 270 صوتا وتحويل القرار النهائي إلى مجلس النواب.