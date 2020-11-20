مادورو: فنزويلا تطلق رحلات جوية مباشرة إلى روسيا وإيران

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، عن إطلاق رحلات جوية مباشرة بين فنزويلا وروسيا وإيران في وقت قريب.

ميخيكو – سبوتنيك. وكتب مادورو خلال بث تلفزيوني نشر في تغريدة بحسابه: "في وقت قريب جدا ستكون هناك رحلات مباشرة كاراكاس – موسكو وكاراكاس – طهران".

ووفقاً لمادورو، في الوقت الحالي الرحلات المنتظمة لشركة "كونفياسا" قد تم التصريح بها إلى دومينيكانا، والمكسيك وتركيا.