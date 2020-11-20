وزير الطاقة الإسرائيلي يكشف عن كواليس المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية

كشف وزير الطاقة​ الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الجمعة، أن الدولة اللبنانية​ غيّرت موقفها بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل أكثر من مرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات الوزير الإسرائيلي شتاينتس الذي أكد خلال حديثه، أن لبنان غيّر موقفه الرسمي بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات.

وأكد شتاينتس أنه ليس متفائلا في ما يخصّ محادثات ترسيم الحدود مع لبنان، قائلا: "فقد اتفقنا وقررنا أن نتحادث وأن نجد حلاً لهذا النزاع، ولكن إذا جاء ​اللبنانيون​ بطلبات قاسية كالتي رأيناها قبل 10 سنوات فلن نحل النزاع".

ومن المقرر أن تعقد جولة خامسة من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في رأس الناقورة جنوبي لبنان، في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتوقع خبراء أن تستغرق مفاوضات ترسيم الحدود أشهراً عدة قد تتعدى الستة، لا سيما وأن إسرائيل لا تعترف سوى بـ 860 كم مربعا من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن، وعقدت الجولة الثانية في 28 و29 من الشهر ذاته.