الدفاع التركية: قواتنا تتوجه إلى أذربيجان في المستقبل القريب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن الجيش التركي سيتوجه قريبا إلى أذربيجان، وأن القوات البرية أكملت تحضيراتها في ذلك الإطار.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أكارا قوله: "في المستقبل القريب، سيتوجه جنودنا إلى أذربيجان لأداء واجبهم. وقد أكملت القوات البرية تدريبها".

الجدير بالذكر أنه في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، وافق البرلمان التركي على مرسوم رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، بشأن إرسال عسكريين إلى أذربيجان بهدف المشاركة في مهمة روسية - تركية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ـشرين الثاني الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.