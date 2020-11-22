باغتوهم في صلاة الجمعة... مقتل 5 مصلين وخطف آخرين خلال هجوم على مسجد بنيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، أن مسلحين قتلوا 5 مصلين وخطفوا 18 في هجوم على مسجد أثناء تأدية الصلاة الجمعة في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا.

فتح نحو 100 من لصوص الماشية على دراجات نارية النار على جماعة مسلمة في قرية دوتسن جاري النائية في منطقة مارو بينما كان السكان يؤدون صلاة الجمعة الأسبوعية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية محمد شيهو إن "قطاع الطرق قتلوا خمسة مصلين واختطفوا 18 آخرين بينهم الإمام". لكن السكان المحليين قالوا إن أكثر من 30 من المصلين خطفوا.

وقال المواطن إبراهيم التين للوكالة إن

المسلحين هاجموا المسجد بينما كان الإمام يلقي الخطبة وأخذوا أكثر من 30 شخصا بينهم الإمام بعد أن قتلو 5 مصلين بالرصاص.

يعد شمال غرب نيجيريا بؤرة للعصابات الإجرامية التي تداهم القرى وتسرق الماشية والخطف من أجل فدية وتحرق المنازل بعد نهب الإمدادات الغذائية.

تقيم العصابات بمعسكرات في غابة روجو التي تمتد عبر ولايات كاتسينا وزامفارا وكادونا والنيجر وتشن هجماتها من هناك. وأخفقت عمليات نشر القوات ومحادثات السلام مع السلطات المحلية في إنهاء الهجمات.