إيران تحسم الجدل حول التفاوض مجددا مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي

حسمت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التقارير التي تحدثت عن الدخول مع الإدارة الأمريكية المقبلة في مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، في تصريحات مع التلفزيون الرسمي بعد اجتماع للحكومة، "لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية الجديدة. لقد جرى التفاوض على الاتفاق النووي وانتهت مراحل التفاوض".

وتابع واعظي: "لم تفِ الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي، وأهم شرط لنا هو أن يحترم جميع أعضاء مجلس الأمن التزاماتهم تجاه الاتفاق".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، طالب في وقت سابق اليوم، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بتعويض الشعب الإيراني عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن بإمكان البلدين حل الكثير من القضايا والمشكلات بينهما.

وقال روحاني: "بإمكان إيران والولايات المتحدة اتخاذ قرار بالعودة إلى تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2017 (في إشارة لتاريخ تنصيب ترامب رئيسا)، وسيمثل ذلك حلا عظيما لمشكلات كثيرة ومن شأنه تغيير المسار والوضع الحاليين تغييرا كاملا".