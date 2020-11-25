"تأكيد إسرائيلي ونفي سعودي"... بومبيو يعلق لأول مرة على نبأ لقاء نتنياهو وابن سلمان

رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، على التقارير التي تحدثت عن لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية، رغم نفي المملكة.

"سأترك المسألة لهم لشرح ما جرى في لقاءات قد تمت بالفعل أو لم تتم".

ورفض بومبيو، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، نفي أو تأكيد اللقاء، مكتفياً بالقول

وحول توقعاته بمبادرة السعودية للتطبيع مع تل أبيب أجاب بومبيو "نعم، أتوقع مزيداً من إعلانات التطبيع، ربما خلال 30-60 يوما"، مشيدا باتفاقات "أبراهام" التي أبرمتها إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، حدوث لقاء جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار السعودية سرا الأحد والتقى بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هناك".

من جابنها، حسمت وزارة الخارجية السعودية الجدل الدائر، بشأن هذا اللقاء السري، وغرد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ردا على تلك المسألة تحديدا: "لاحظت أن بعض وسائل الاعلام تناقلت خبر مفاده أن سمو ولي العهد التقى بمسؤولين إسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة. الخبر عار عن الصحة تماما ولم يحدث اللقاء المزعوم".

فيما أكد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف جالانت، عضو في حزب "ليكود" في تصريحات مع راديو الجيش هذه التقارير، ووصف الأمر بأنه "إنجاز رائع". وقال: "حقيقة أن الاجتماع قد عقد وأن الحديث تم عنه علنا، حتى ولو بشكل شبه رسمي حتى الآن، هو أمر في غاية الأهمية".