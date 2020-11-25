طهران تفرج عن بريطانية أسترالية متهمة بالتجسس مقابل 3 إيرانيين اعتقلوا في الخارج

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران أطلقت سراح المواطنة البريطانية الأسترالية كايلي مور جيلبرت، التي اعتقلت في 2018 بتهمة التجسس، مقابل الإفراج عن 3 تجار إيرانيين احتجزوا في الخارج بتهمة انتهاك العقوبات.

طهران - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الرسمي أن "إيران تبادل جاسوسة تحمل الجنسية المزدوجة (البريطانية - الأسترالية) مع ثلاثة تجار إيرانيين تم اعتقالهم خارج البلاد بتهمة انتهاك العقوبات".

كما نقلت وكالة "رويرز" للأنباء عن موقع "نادي الصحفيين الشباب" الإيراني، أن مور-جيلبرت "كانت تعمل لصالح النظام الصهيوني"، على حد تعبير الموقع.

وكانت مور جيلبرت التي تعمل متخصصة في الشؤون السياسية للشرق الأوسط بجامعة ملبورن قد احتجزت في إيران في سبتمبر/ أيلول 2018. وصدر ضدها حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.