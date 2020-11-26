البرلمان الأوروبي يدعو إلى تطبيق عقوبات بحق تركيا بسبب أنشطتها في قبرص

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، لفرض عقوبات بحق تركيا على خلفية أنشطتها في منطقة فاروشا (مرعش) المتنازع عليه بين شطري قبرص.

أمستردام - سبوتنيك. وحذر البرلمان الأوروبي من أن المسلك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن البرلمان "أدان الأنشطة التركية غير المشروعة في ضاحية فارشوا في مدينة فاماغوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئي يضعف من فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، ويفاقم من الانقسام ويعززه في الجزيرة".

ودعا النواب تركيا إلى "نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين في ظل الإدارة الأممية المؤقتة اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 550/1948، والامتناع عن أية تحركات تغير من التوازن الديموغرافي للجزيرة عبر سياسة الاستيطان غير الشرعي".

وحذر من أن "تركيا تبعد نفسها أكثر وأكثر عن القيم والمعايير الأوروبية".

ودعا البرلمان "المجلس الأوروبي للحفاظ على وحدته حيال الأنشطة التركية غير المشروعة والرد بعقوبات قاسية".