زعيم المعارضة في بوركينا فاسو يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة

أقر زعيم المعارضة في بوركينا فاسو بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي بعدما أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس روش كابوري بفارق مريح لينهي نزاعا زعم فيه معارضوه حدوث تزوير.

وقال كابوري، في تغريدة على تويتر، إن منافسه وزير المالية السابق زيفيرين ديابري قابله مساء الجمعة لتهنئته بالفوز. وأكد متحدث باسم ديابري أنه أقر بالخسارة، حسبما ذكرت رويترز.

وتنتظر كابوري تحديات كبيرة في البلد الواقع بغرب أفريقيا منها محاربة جماعات إسلامية قتلت أكثر من ألفي شخص في هجمات هذا العام وجعلت مساحات شاسعة في الشمال والشرق خارجة عن نطاق السيطرة.

وأظهر الإحصاء الرسمي للمفوضية الانتخابية، يوم الخميس، فوز كابوري بنسبة 57.87 في المئة. ويحتاج الرئيس أكثر من خمسين بالمئة لتجنب خوض جولة إعادة.

واتهم زعماء المعارضة معسكر كابوري بالضلوع في "تزوير واسع النطاق" لكنهم لم يقدموا أدلة قاطعة مما دفع المفوضية لرفض مزاعمهم.

وأوضح باري أن كابوريه، حصل على أصوات 1.6 مليون ناخب من إجمالي 3 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في انتخابات بلغت نسبة الإقبال فيها 50%.

وكان معسكر الرئيس قد توقع فوزا من الدورة الأولى كما في العام 2015، مستندا إلى صفات رجل الدولة التي يتمتع بها كابوريه، في مقابل معارضة اتفقت فيما بينها على دعم أي مرشح من معسكرها يتمكن من الوصول إلى الدورة الثانية.