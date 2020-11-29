البرلمان الإيراني يصوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

طهران - سبوتنيك. وبحسب وكالة "خانة ملت" الناطقة باسم البرلمان، "صوت البرلمان الإيراني بالأغلبية على مشروعي قانون يلزمان الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في البلاد".

وأيد مشروع القانون 232 نائبا في البرلمان من مجموع النواب المشاركين في اجتماع اليوم، والذين يبلغ عددهم 246 عضوا، فيما امتنع 14 نائبا عن التصويت.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، قد أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع للحكومة، أنه "لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية الجديدة. لقد جرى التفاوض على الاتفاق النووي وانتهت مراحل التفاوض".

وتابع واعظي: "لم تفِ الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي، وأهم شرط لنا هو أن يحترم جميع أعضاء مجلس الأمن التزاماتهم تجاه الاتفاق".

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد طالب، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بتعويض الشعب الإيراني عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن بإمكان البلدين حل الكثير من القضايا والمشكلات بينهما.

وقال روحاني: "بإمكان إيران والولايات المتحدة اتخاذ قرار بالعودة إلى تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2017 (في إشارة لتاريخ تنصيب ترامب رئيسا)، وسيمثل ذلك حلا عظيما لمشكلات كثيرة ومن شأنه تغيير المسار والوضع الحاليين تغييرا كاملا".