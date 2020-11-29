ملمحا إلى دور بلاده في اغتيال فخري زادة... رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق: العملية تتطلب الغموض

ألمح الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، إلى دور لبلاده في اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس السبت، حوارا مع فركش، أوضح من خلاله أنه يجب اتباع سياسة الغموض والتمويه، وذلك تجاه عملية اغتيال فخري زاده.

وعلى الرغم من عدم تأكيده بأن إسرائيل وراء اغتيال العالم النووي الإيراني، فإنه أفاد بأن أي تعبير أو تصريح يحمل نوع من الغطرسة يعني بدوره تقوية الطرف الآخر، ويقصد به إيران، ويدفعه للانتقام أو الرد، وهو ما وصفه بالأمر "الخطأ".

ראש אמ"ן לשעבר אהרון זאבי פרקש ל-@MichalRabi על חיסול אבי תוכנית הגרעין בטהראן: "המערכה מחייבת עמימות. כל התבטאות או יהירות שנפגין תחזק את הצורך של הצד השני לנקום ולהגיב. זאת טעות"#חדשותהשבת pic.twitter.com/l8EEmX0lTA — כאן חדשות (@kann_news) November 28, 2020

ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وأعلن نتنياهو قبل عامين عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية، وهو ما أشار إليه رئيس المخابرات الإسرائيلية العسكرية، الجنرال أهارون زئيفي فركش.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، أمس السبت.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

​​وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، عن خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، الذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.