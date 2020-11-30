إيران تنتقد ما وصفته بصمت الوكالة الذرية تجاه اغتيال فخري زاده

انتقد دبلوماسي إيراني، اليوم الاثنين، ما وصفه بصمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه حادث اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.

وأكد سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أن هناك مسؤولية فورية وأساسية ملقاة على عاتق الوكالة تجاه الحادث.



وقال غريب آبادي في معرض رده على تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "المتوقع من الوكالة الذرية أولا أن تحدد موقفها بصورة شفافة تجاه هذا العمل الإرهابي وأن تدينه بقوة".

وأوضح مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة لها مسؤولية فورية وأساسية تجاه دولة عضو تستقبل أكبر عدد من عمليات التفتيش فيها ولها البرنامج النووي الأكثر شفافية عن طريق تنفيذ التزاماتها المختلفة، إلا أن علماءها يتعرضون لتهديد الاغتيال أو يتم اغتيالهم كما أن منشآتها النووية مهددة بالاعتداء أو التعرض للتخريب"، وفقا لوكالة "أرنا".

وشيعت إيران اليوم الاثنين جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذي تم اغتياله، الجمعة الماضي، بعدا تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنها "تحمل بصمات النظام الإسرائيلي"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التخلي عن المعايير المزدوجة وإدانة إرهاب تلك الدولة".



وصادق البرلمان الإيراني، أمس الأحد، على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المائة.

كما أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان فريدون عباسي أنه سيعمل شخصيا على إخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنهاء التعاون مع الوكالة والانسحاب من الاتفاق النووي، وبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.