صحيفة: قائد فيلق القدس يزور لبنان ويوجه طلبا إلى "حزب الله" بشأن إسرائيل

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أمس الاثنين، عن زيارة سرية قام بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى لبنان، ولقائه زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله.

وقالت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية إن "قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، طلب من الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، عدم استفزاز إسرائيل"، مضيفا أن "قاآني شدد على حزب الله، عدم إعطاء ذريعة لعمل إسرائيلي.

تأتي هذه التطورات بعد أن شيعت إيران، أمس الاثنين، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذي تم اغتياله، الجمعة الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

من جانبه، صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المئة، فيما أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان فريدون عباسي أنه سيعمل شخصيا على إخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنهاء التعاون مع الوكالة والانسحاب من الاتفاق النووي، وبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.