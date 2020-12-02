وزير الدفاع التركي: سنبدأ العمل المشترك مع القوات الروسية في قره باغ

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الجيش التركي سيبدأ قريبًا العمل المشترك مع القوات الروسية على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات الوزير أكار الذي قال: "يتم الآن إنشاء مركز مشترك بين تركيا وروسيا في قره باغ في المستقبل القريب، حيث سيبدأ جنودنا العمل هناك مع الروس".

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.