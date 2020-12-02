تحسبا لرد إيراني على اغتيال فخري زاده... الجيشان الإسرائيلي والأمريكي يعززان التنسيق المشترك

رفع الجيشان الإسرائيلي والأمريكي مستوى التنسيق بينهما من أجل توثيق التعاون، على خلفية احتمال انتقام إيراني ردا على اغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه أعيد النظر في تنسيق التعليمات الخاصة المتعلقة بتفعيل أنظمة الإنذار المبكر المشتركة، والقادرة على رصد أي إطلاق للصواريخ باتجاه إسرائيل أو المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط".

وأكدت الصحيفة أن ضباط إسرائيليين بارزين أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم من الجانب الأمريكي، لبحث كيفية التنسيق العسكري المشترك، حيث توقعت الصحيفة أن يقوم الجانب الإيراني بالرد على اغتيال محسن فخري زاده.

وأوضحت أن إسرائيل أدخلت تعديلات طفيفة على أنظمتها الدفاعية في وجه الصواريخ، لكنها لم تضطر إلى استدعاء الاحتياط لتفعيل هذه الأنظمة.

اتهمت إيران إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده. و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

واغتيل العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وبحسب الوكالات الإيرانية، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أعوام، إلى خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، وتحديدا في العام 2018، والذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.