تركيا تكشف عن مزايا "هزيمة" أرمينيا في صراع قره باغ

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، عن تأثير هزيمة أرمينيا على العلاقات التركية – الأرمنية.

وقال أوغلو: "نحن ندعم كل المحاولات لإنهاء النزاع في قره باغ مع مراعاة الحفاظ على وحدة أراضي أذربيجان. إن اتفاق السلام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين تركيا وأرمينيا". جاءت تصريحات جاويش أوغلو في كلمة نقلتها قناة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) على "يوتيوب".

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

وتعود جذور النزاع في قره باغ إلى فبراير/شباط من عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة لها.