لإجراء محادثات بشأن أفغانستان... خليل زاد يتوجه إلى تركيا وقطر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سوف يقوم بزيارة إلى تركيا وقطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الهدف من الزيارة هو إجراء مباحثات بشأن مفاوضات السلام الأفغانية، بحسب "رويترز".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المبعوث الأمريكي غادر إلى أنقرة أمس الأربعاء وأنه سيلتقي بطرفي المفاوضات الأفغانية في قطر.

ورأت الوزارة أنه من الضروري أن يسرع الطرفان (الحكومة الأفغانية وطالبان) من وتيرة العمل في سبيل الوصول إلى اتفاق على خارطة طريق سياسية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ممثلون للحكومة الأفغانية وحركة طالبان أمس الأربعاءأنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي للمضي في محادثات السلام.

ويعد هذا هو أول اتفاق مكتوب بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في أفغانستان في عام 2001.

ويعد هذا الاتفاق ثمرة مباحثات استمرت شهورا في الدوحة، بالإضافة إلى مفاوضات جرت بتشجيع من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الاتفاق إلا أن الطرفين لا يزالا في حالة حرب، حيث تتواصل هجمات حركة طالبان على القوات الحكومية.