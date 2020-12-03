تسجيل
19:25 GMT03 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إيفانكا ترامب مستمعة إلى ملخص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن جهوده لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في البيت الأبيض 20 مارس/ آذار 2020، واشنطن، الولايات المتحدة

    إيفانكا ترامب تواجه تهمة التربح وتخضع للتحقيق

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104492/47/1044924784_0:165:3047:1878_1200x675_80_0_0_299f6e4c15121c791be7e5618a22fe00.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012031047393902-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/

    خضعت ابنة الرئيس الأمريكي الحالي، إيفانكا ترامب، للتدقيق تحت القسم، بشأن مزاعم بإساءة استخدام الأموال التي تم جمعها عبر أنشطة غير هادفة للربح في حفل تنصيب ترامب عام 2017.

    وتزعم دعوى رفعها المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، كارل راسين، أن أعمال ترامب العقارية وكيانات أخرى أساءت استخدام الأموال لإثراء عائلة ترامب. يُزعم أن فندق ترامب في واشنطن قد حصل على "مبالغ زائدة للغاية"، حسبما نقلت "بي بي سي".

    ونددت إيفانكا ترامب بالقضية ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية"، في تغريدة شاركت فيها صورة شاشة يُزعم أنها رسالة بريد إلكتروني تدعي فيها أنه يُدفع للفندق "سعر سوق عادل".

    وقالت إيفانكا: "هذا التحقيق هو دليل آخر ذو دوافع سياسية على الانتقام وتبديد أموال دافعي الضرائب". البيت الأبيض لم يعلق بعد، لكن لجنة التنصيب قالت إن مواردها المالية خضعت للتدقيق بشكل مستقل ولم يتم إنفاق أي من الأموال بشكل غير قانوني.

    إيفانكا ترامب
    © REUTERS . KEVIN LAMARQUE
    نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

    من جانبها قالت شبكة "سي إن إن"، إن إيفانكا أدلت بشهادتها، يوم الثلاثاء، أمام محققين من مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة، كجزء من الدعوى القضائية المقامة ضدها.

    تزعم الدعوى القضائية أن منظمة غير ربحية معفاة من الضرائب تُدعى "اللجنة الرئاسية الافتتاحية الثامنة والخمسين" عملت مع عائلة ترامب لدفع مبالغ زائدة لمساحة الحدث (التنصيب الرئاسي) في فندق ترامب الدولي في واشنطن.

    كما تزعم أن المنظمة غير الربحية دفعت في إحدى الحالات أكثر من 300 ألف دولار مقابل حفل استقبال خاص في فندق ترامب الدولي لأبناء ترامب الثلاثة الأكبر سنا، دونالد جنر وإيفانكا وإريك. أقيم الحدث مساء يوم 20 يناير/ كانون الثاني عام 2017، يوم تنصيب ترامب.

    في وقت سابق من هذا العام، قال راسين:

    يتطلب قانون المقاطعة أن تستخدم المنظمات غير الربحية أموالها لأغراضها العامة المعلنة، وليس لإفادة الأفراد أو الشركات.

    تسعى دعواه القضائية إلى استرداد أكثر من مليون دولار من المدفوعات غير الصحيحة المزعومة من فندق ترامب الدولي خلال أسبوع التنصيب.

    طلب مكتب راسين سجلات من أشخاص بينهم إيفانكا ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وتوماس باراك جنر، وهو صديق لترامب ورئيس اللجنة الافتتاحية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

    انظر أيضا:

    خبير لـ"سبوتنيك": ترامب كان استثناء في السياسة... وابنته تجد صعوبة دون خبرة
    إعلام: بايدن سيطلع لأول مرة على رسائل ترامب الخاصة مع أكثر قادة العالم غموضا
    بعد زيارة كوشنر لقطر... لماذا يسعى ترامب لحل الأزمة الخليجية قبل رحيله بأيام؟
    الكلمات الدلالية:
    تحقيق, إيفانكا ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    دورة مياه في الهواء الطلق وحمام ساخن يقع على الينابيع الحارة بالقرب من مدنية ريكيخليد وبحيرة ميفاتن في آيسلندا
    المكان المرغوب... مراحيض عجيبة في مواقع غريبة حول العالم
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    الصحراء المغربية... معلومات عن السكان والأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك