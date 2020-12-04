طائرة تصطدم بسيارة بعد هبوط اضطراري على الطريق في الولايات المتحدة...صور

أفادت شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن السلطات المحلية، أن طائرة من طراز "بيلانكا فايكنغ" ذات محرك واحد قامت بهبوط اضطراري على طريق سريع في ولاية مينيسوتا الأمريكية واصطدمت بسيارة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقع الحادث، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، على الطريق السريع 35 بالقرب من مدينة أردن هيلز.

وقال بيان موظفي مكتب عمدة مقاطعة رامزي: "تعطل على ما يبدو المحرك في الطائرة الصغيرة أثناء الرحلة، فهبط الطيار اضطراريا على الطريق السريع 35 وات. ووصل موظفو مكتب العمدة إلى مكان الحادث وفحصوا جميع المشاركين ولحسن الحظ لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

تعطلت حركة المرور على الطريق السريع بسبب الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن السبب الدقيق للحادث.