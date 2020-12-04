ظريف: على إدارة بايدن أن تثبت حسن نواياها تجاه إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء أمس الخميس، إن على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إثبات حسن نواياها تجاه إيران.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس الخميس، طالب من خلالها إدارة بايدن بالالتزام الكامل بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ووقف الحرب الاقتصادية لإدارة سلفه، دونالد ترامب ضد الشعب الإيراني.

Iran proved its bona fides in 15 IAEA reports. The Biden admin must prove ITS by complying fully with UNSCR 2231 & ceasing Trump's #EconomicWar against Iranians.



At that time, Iran will reverse its remedial actions under #JCPOA.



My comments at #MED2020:https://t.co/RbAr6c2ocE — Javad Zarif (@JZarif) December 3, 2020

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده أثبتت حسن نواياها وقامت بتنفيذ التزاماتها كلها، في إطار 15 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وناشد جواد ظريف، الرئيس جو بايدن، وقف حرب ترامب الاقتصادية ضد الإيرانيين، مؤكد أنه في هذه الحالة ستعود إيران عن إجراءاتها التعويضية في ظل الاتفاق النووي.