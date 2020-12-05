قائد الحرس الثوري الإيراني يزور العراق لإجراء مشاورات مع قادته

زار رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال، إسماعيل قاآنی العراق وبحث آخر التطورات مع رئيس وزراء ورئيس الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين.

طهران – سبوتنيك. وقال السفير الإيراني لدى بغداد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي لقناة العالم الإيرانية، اليوم السبت، "اللواء إسماعيل قاآني التقى خلال زيارته الأخيرة للعراق برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وباقي المسؤولين العراقيين".

وأضاف: "إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والكتل العراقية، لكن هذه الكتل تفضل التشاور مع إيران"، مؤكدا على أن جميع الكتل والأحزاب السياسية والفصائل العراقية لديها علاقات إيجابية مع بلاده.

وأوضح مسجدي أن التحركات الإيرانية في العراق "تأتي في إطار تقوية الحكومة وتشجيع الكتل والتيارات السياسية على التوحد"، مشيرا إلى أن "فصائل المقاومة لديها مشاكل جدية مع الأمريكيين".

وتابع السفير الإيراني في العراق: "لا ينبغي لـ (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أن يهدد أي أحد أو أن يقوم بأعمال استفزازية، وإذا تحركوا ضد فصائل المقاومة فإنها سترد بالتأكيد".

يذكر أن إيران كانت أول دولة تدعم العراق في حربه ضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وذلك منذ اللحظة الأولى لسقوط 3 محافظات عراقية بيد التنظيم، حيث أرسلت مستشارين عسكريين وأسلحة وذخائر، وشارك متطوعون إيرانيون في القتال ضد عناصر "داعش"، كما تربط بغداد وطهران علاقات تاريخية وتتهم بعض الجهات العراقية إيران بالتدخل بالشؤون العراقية في جميع المجالات.