أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا لن تتمكن من النظر بأمان إلى مستقبلها دون امتلاك نظام قوي للصناعات الدفاعية خاصة في المجالات التي تقلل اعتمادنا على الخارج".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع وحفل افتتاح مركز تصميم، اليوم السبت، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة التركية.

وتابع: "مرة أخرى، نرى في كل خطوة نقطعها أننا لن نتمكن من النظر بأمان إلى مستقبلنا في المنطقة التي نعيش بها، دون امتلاك نظام صناعات دفاعية قوي"، مضيفا: "منذ 18 عاما، نعمل ليلا ونهارا من أجل تأسيس نظام صناعات دفاعية يلبي احتياجات اليوم والمستقبل في مرحلة تغيرت فيها أشكال الحروب التقليدية".

ولفت الموقع إلى أن أردوغان شارك في هذه المناسبة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من قصر وحد الدين في إسطنبول"، مشيرا إلى أن "تركيا دخلت مرحلة جديدة في الصناعات الدفاعية من خلال هذه المشروعات".

وتابع: "شركة توساس لصناعة المحركات ستمثل نموذجا مهما في مجال الصناعات الدفاعية من خلال المكتسبات والاستثمارات التي سيحققها هذا المشروع".

وأضاف: "سيتمكن مهندسونا من مواصلة أعمالهم في التصميم والبحث والتطوير بشكل أكثر تنسيقا وأفضل كفاءة"، مشيرا إلى أن تركيا نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية بدءا من السفن إلى الدبابات ومن الأقمار الصناعية إلى أنظمة الطائرات دون طيار".

وقال الرئيس التركي: "ندعم كل خطوات الإنتاج وخاصة الأعمال الحرجة التي ستقلص من ارتباطنا بالخارج في الصناعات الدفاعية".