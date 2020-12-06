الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن إسرائيل وهزيمتها "المشينة" في لبنان

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه "لم يبق شيء لم يفعله الأمريكان ضد الشعب الإيراني، ولم يبق في أيديهم ما يفعلونه لممارسة المزيد من الضغوط".

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، إنه "منذ بداية الثورة لم يكن الأمريكيون يعتزمون المساومة مع الشعب الإيراني، لأن كل شؤون البلاد التي كانت تحت سيطرة أمريكا ومستشاريها البالغ عددهم 130 ألفا، تعرضت للخطر بعد الثورة"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وتابع العميد شريف: "كما أن الصهاينة كانوا ناقمين على الثورة الإسلامية لأنهم رأوا إيران الإسلامية والشعب الإيراني العملاق عقبة في طريقهم وجرائمهم وتعدياتهم".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "الصهاينة محتلون وليس لهم جذور حضارية وقد اغتالوا خلال السبعين عاما الماضية 2700 من نخب الدول الإسلامية، الصهاينة أنفسهم فخورون بهذه الاغتيالات ونشروا أسماء من جرى اغتيالهم في عدة كتب".

وأضاف أن "الصهاينة اغتالوا في ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة، عددا كبيرا من نخب الدول الإسلامية بشكل خفي وذلك بهدف حرمان شعوب المنطقة من الوصول إلى مختلف فروع العلم"، معتبرا أن هذا الهدف الصهيوني أحد أهداف بن غورين الأولية حتى اليوم وقال إنهم يرون قوتهم الكارتونية تحت التهديد وخير مثال على ذلك هزيمتهم المشينة في حرب تموز في لبنان".