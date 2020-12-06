الإمارات تقدم "مساعدات للضعفاء" في 3 دول أوروبية

شرعت سفارة الإمارات في روما في تقديم المساعدات الشتوية "للأسر المتعففة والشرائح الضعيفة"، في إيطاليا وجمهوريتي سان ماريو وشمال مقدونيا التي يستفيد منها 15 ألف شخص في الدول الثلاث.

وجاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بتوجيهات من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن برنامج المساعدات الشتوية الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمتأثرين من تداعيات البرد والشتاء في 25 دولة حول العالم.

تم تنسيق هذه المساعدات بين سفارة البلاد في روما وهيئة الهلال الاحمر الاماراتي، وجمعية الصليب الأحمر الإيطالي وهيئات الدفاع المدني والهيئات الرسمية والجمعيات غير الربحية.

وعملت السفارة بالتعاون مع تلك الجهات المحلية، على وضع خطة توزيع تغطي المناطق المستهدفة كافة، لتصل هذه المساعدات الى الأسر الأكثر احتياجا، وتشمل أطياف النسيج المجتمعي كافة في هذه الدول.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن برنامج المساعدات الشتوية الذي يتم تنفيذه بتوجيهات ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، يهدف إلى توفير احتياجات المتأثرين من البرد، وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، وسوء الأحوال المناخية في فصل الشتاء.

و أضاف أن الهيئة عززت مساعداتها الشتوية هذا العام نسبة للظروف الصحية التي يواجهها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا، لذلك كان لابد من توفير الظروف الملائمة للمستهدفين من برنامج المساعدات، وتعزيز سبل الوقاية لهم وحمايتهم من النزلات وأمراض الشتاء حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالجائحة.