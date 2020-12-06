ترامب يعلن إصابة محاميه رودي جولياني بكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إصابة محاميه رودي جولياني بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء العاجل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "أعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك، والذي كان يعمل بلا كلل لفضح أكثر الانتخابات فسادًا (إلى حد بعيد!) في تاريخ الولايات المتحدة، جاءت نتيجة اختباراته إيجابية لفيروس الصين، الشفاء العاجل لك رودي، مستمرون".

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا، قبل أن يعلن تعافيه لاحقا.

ويواصل دونالد ترامب، التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مدعيا وقوع تزوير، وذلك رغم أن عملية إعادة الفرز التي طالبت بها حملة ترامب، و تمت يدويا، أثبتت احتفاظ بايدن بتقدمه.