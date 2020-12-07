طائرة تحط بسلام في مطار جون كينيدي بعد تهديد بوجود قنبلة 

قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأحد، إن طائرة هبطت بسلام في مطار جون كينيدي بمدينة نيويورك، بعد أنباء عن تهديد محتمل بوجود قنبلة على متنها.

وقال المتحدث باسم هيئة الموانئ الأمريكية، لينيس رودريغيز، إن الطائرة هبطت بسلام في مطار جون كينيدي حوالي الساعة (3:45 عصر الأحد بالتوقيت المحلي)، بعد أنباء عن تهديد بوجود قنبلة على متنها، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

وأضاف المتحدث باسم هيئة الموانئ الأمريكية،

أن الشرطة تفحص الطائرة الآن بعد إخلاء ركابها البالغ عددهم 250 شخصا.

وأكد رودريغيز، أنه تم إغلاق مدرج داخل المطار بسبب التحقيقات الجارية.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays. — Kennedy Airport. Wear a Face Covering. (@JFKairport) December 6, 2020

وفي ذات الصدد، قال الحساب الرسمي لمطار كينيدي على "تويتر": "بسبب حادث مستمر، يمكن رصد موظفي الطوارئ في حالة نشطة في مطار جون إف كينيدي، يرجى العلم أن المطار يعمل بكامل طاقته ولا يوجد تأخير في الرحلات الجوية".

ولم تذكر التقارير الواردة، هل عثرت الشرطة القنبلة داخل الطائرة أم كان مجرد إنذار كاذب.