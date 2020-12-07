مصدر: تقديم صحفيي قناة "إن تي في" الروسية المحتجزين في تركيا الى المحكمة

أفاد مصدر تركي مطلع، اليوم الاثنين، بأن قضية صحفيي قناة "إن تي في" الروسية المحتجزين في إسطنبول أصبحت الآن أمام المحكمة.

أنقرة-سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيتم النظر في قضية الصحفيين المحتجزين من قبل المحكمة، وقد تم بالفعل نقلها [القضية] إلى هناك".

و لفت محاور الوكالة إلى أنه "قد يُتهم الصحفيان الروسيان بالتجسس، لكن على حد علمي، لم تقبل المحكمة بعد هذه القضية للنظر فيها".

في وقت سابق أفاد المكتب الصحفي لقناة "إن تي في" أنه تم احتجاز موظفي برنامج "التلفزيون المركزي"، أليكسي بتروشكو و إيفان ماليشكين، في إسطنبول، بعدها قطع الاتصال بهما.

سبق و قال مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك" إن صحفيي "إن تي في" المحتجزين في تركيا لم يكن لديهما الاعتماد وأنهما كانا يصوران دون إذن في المنطقة التي توجد بها شركة "بايكار سافونما" المصنعة للطائرات المسيرة .

أكدت إدارة إسطنبول احتجاز صحفيين من قناة "إن تي في" بتهمة التصوير غير المصرح به، وتم تمديد احتجازهما رهن التحقيق إلى ثلاثة أيام.