وكالة: عقد اجتماع سياسات "أوبك+" 4 يناير

كشفت تقارير إخبارية عالمية، اليوم الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول، أنه تقرر عقد اجتماع سياسات مجموعة "أوبك+" في يوم 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قريبين من مجموعة أوبك+، قولهما إنه من المحتمل أن تعقد أوبك وروسيا وحلفاؤهما اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النفطية في الرابع من يناير.

واتفقت أوبك، في الأسبوع الماضي، على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير، وعقد اجتماعات شهرية بداية من يناير، لتبني قرارات بشأن أي تعديل آخر للإنتاج بما لا يزيد عن 500 ألف برميل شهريا.

وقال مصدر ثالث إنه سيجري تأكيد موعد الاجتماع خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة في 17 ديسمبر.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعرب عن أمله أن يصل إجمالي زيادة إنتاج نفط أوبك+ إلى مليوني برميل يوميا بحلول شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وأضاف وزير الطاقة: "آمل أن يحدث هذا خلال الربع الأول من العام المقبل.... 500 ألف (برميل يوميا) ابتداء من أبريل، سنصل إلى مليوني برميل (يوميا) ما لم تقع ظروف قاهرة".