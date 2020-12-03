نوفاك: نأمل أن تصل زيادة إنتاج "أوبك+" إلى مليوني برميل يوميا بحلول أبريل

أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن أمله أن يصل إجمالي زيادة إنتاج نفط أوبك+ إلى مليوني برميل يوميا بحلول شهر نيسان/ أبريل القادم.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك لقناة "روسيا-24": "من المرجح أن تصل الزيادة الإجمالية في إنتاج نفط أوبك+ إلى مستوى المليوني برميل يوميا المخطط له بحلول أبريل/ نيسان".

وأضاف وزير الطاقة: "آمل أن يحدث هذا خلال الربع الأول من العام المقبل.... 500 ألف (برميل يوميا) ابتداء من أبريل، سنصل إلى مليوني برميل (يوميا) ما لم تقع ظروف قاهرة".

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحفية عالمية، إن "أوبك+" اتفقت على زيادة إنتاج النفط إلى 500 ألف برميل نفط يوميا، بدءا من يناير/كانون الثاني.

وكان وزراء ومندوبون قد قالوا إن أعضاء أوبك توصلوا إلى توافق عام على الحاجة لتمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لثلاثة أشهر اعتبارا من يناير/كانون الثاني، إذا أيد حلفاؤها في مجموعة "أوبك+" أيضا مثل هذه الخطوة.

وسجلت أسعار النفط مكاسب بحوالي 25 في المئة هذا الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو/أيار، بعد أن أنعش تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 آمالا في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.