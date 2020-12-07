تركيا تطلق سراح الصحفيين الروسيين المحتجزين لديها

أفاد بيان صادر عن قسم الاتصالات بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه تم إطلاق سراح صحفيي قناة "إن تي في" المحتجزين في تركيا بناء على طلب من الجانب الروسي.

وجاء في البيان الصادر، مساء اليوم الاثنين: "تم الإفراج عن روسيين، احتجزا يوم الخميس أثناء تصويرهما دون إذن في منطقة منشأة عسكرية. نأخذ في الاعتبار التعاون مع الشركاء الروس الذي أظهروه في الأيام الأخيرة، ونذكر الصحفيين الأجانب بضرورة الامتثال للقانون وقواعد الاعتماد عند العمل في تركيا".

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لقناة "إن تي في" بأنه تم احتجاز موظفي برنامج "التلفزيون المركزي"، أليكسي بتروشكو وإيفان ماليشكين، في إسطنبول، بعدها قطع الاتصال بهما.

وسبق لمصدر في وزارة الخارجية التركية أن قال لوكالة "سبوتنيك" إن صحفيي "إن تي في" المحتجزين في تركيا لم يكن لديهما اعتماد، وأنهما كانا يصوران دون إذن في المنطقة التي توجد فيها شركة "بايكار سافونما" المصنعة للطائرات المسيرة . وأكدت إدارة إسطنبول احتجاز صحفيين من قناة "إن تي في" بتهمة التصوير غير المصرح به، وتم تمديد احتجازهما رهن التحقيق إلى ثلاثة أيام.