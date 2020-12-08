إسرائيل... فرض إغلاق ليلي قبل يوم من بدء وصول لقاحات كورونا

تبدأ إسرائيل، غدا الأربعاء، فرض إغلاق ليلي للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك قبل يوم واحد من وصول أول دفعة من لقاحات شركة فايزر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المجلس الوزاري (الكابينت) المصغر لشؤون كورونا، صوت لصالح فرض حظر ليلي يشمل قيودا على الحركة يمتد حتى ساعات الصباح، ويبدأ من غد الأربعاء حتى 2 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الإصابة بالوباء مجددا، والتي سجلت أمس الإثنين أعلى معدلاتها منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية بلغ عدد المصابين أمس 1837، ليرتفع بذلك عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 346 ألفا و797 من بينهم 2924 حالة وفاة و13 ألفا و949 حالة نشطة (مصابون حاليون).

في سياق متصل، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن أول دفعة من لقاح شركة فايزر تصل إلى مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب بعد غد الخميس وتقدر بـ 110 آلاف لقاح.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاحات كورونا إلى إسرائيل الجمعة المقبل. وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية أن تصل 4 ملايين لقاح حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.