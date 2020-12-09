"كورونا" يمنع إدارة مؤتمر ميونيخ للأمن من عقد دورته المقبلة

أعلنت إدارة مؤتمر ميونيخ للأمن تأجيل أعمال دورته المقبلة التي كانت مقررة في شباط/ فبراير المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

القاهرة - سبوتنيك . وقال مدير المؤتمر، فولفغانغ إشينغر، في بيان إن "الجائحة القائمة سوف تمنعنا من استضافة المؤتمر كما هو مقرر، بعد أن عقد في شهر شباط/ فبراير من كل عام على مدى خمسة عقود".

وأكد البيان أنه "سوف يجري العمل مع الشركاء على تحديد موعد جديد للمؤتمر للانعقاد بصيغة اللقاءات المباشرة، وسيعلن في أقرب فرصة يمكن فيها التأكيد على ذلك مع السلطات المعنية".

ويعد مؤتمر ميونيخ للأمن أكبر منتدى عالمي للحوار حول السياسة الأمنية العالمية، ويهدف للمساهمة في حل النزاعات سلميا عبر الحوار المتواصل غير الرسمي بين أعضاء أسرة الأمن الدولي.