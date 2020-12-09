بعد انشقاقه عن الليكود بيوم واحد... حزب إسرائيلي جديد يحصد 17 مقعدا في الكنيست

على الرغم من انشقاقه أمس الثلاثاء عن حزب "الليكود" الحاكم، فإن استطلاعا للرأي أظهر أن الحزب الجديد سيحصد 17 مقعدا في الكنيست في الانتخابات المقبلة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، أنه فور إعلان عضو جدعون ساعر، انشقاقه عن حزب الليكود ، وتأسيس حزب جديد، والمنافسة على رئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة، فقد أظهر استطلاع للرأي تفوقه على كثير من الأحزاب الإسرائيلية التقليدية الأخرى.

وأظهر الاستطلاع الجديد للرأي، أن حزب ساعر الجديد - لم يسمه بعد ـ سيحصل على 17 مقعدا، في الكنيست في الانتخابات القادمة، ما يعني أنه سيؤدي إلى إضعاف قوة الليكود البرلمانية، وحصول الليكود على 25 مقعدا بالكنيست فقط.

وجدعون ساعر الذي يبلغ من العمر 53 عاما هو أحد أبرز وجوه حزب الليكود وشغل مرارا مناصب وزارية في حكومات بنيامين نتنياهو بين عامي 2009 و2014.

وأعلن ساعر انشقاقه عن الليكود واستقالته من الحزب الحاكم، وتأسيس حركة أو حزب جديد للمنافسة على الانتخابات المقبلة للكنيست، أو منافسة نتنياهو على زعامة الحزب الحاكم.