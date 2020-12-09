علييف: باكو توقع مع شركات تركية اتفاقا يخص قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن باكو وقعت اتفاقيات مع شركات تركية للقيام بأعمال لإعادة الأراضي في قره باغ تحت السيطرة الأذربيجانية.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت الخدمة الصحفية عن علييف ، قوله، أثناء لقائه مع وزير الخارجية الإيطالي، مانليو دي ستيفانو: "تم التوقيع على الاتفاقيات الأولى مع شركات تركية، بما أن تركيا دولة شقيقة فهذا أمر طبيعي. وآمل أن يتم توقيع الاتفاقيات القادمة مع الشركات الإيطالية. وهذا أمر طبيعي أيضًا. لأن إيطاليا صديق حميم لأذربيجان. وخلال سنوات عديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لقد شهدنا موقفكم في بلادنا وخاصة خلال الحرب. وزيارة ممثلي برلمان بلدكم لأذربيجان، بعد أقل من شهر من انتهاء الحرب، تدل على علاقاتنا الودية القوية. ونحن نقدر تقديرا عاليا بادرة التضامن والدعم هذا".

ومن جانبها وثقت تركيا مؤخرا علاقتها مع أذربيجان، وأعلنت دعمها في صراعها مع أرمينيا حول المناطق المتنازع عليها في ناغورني قره باغ.

هذا ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو ، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.