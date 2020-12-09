تابع للناتو... مسؤول إيراني يكشف "سلاح" اغتيال فخري زاده 

أكد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم في مجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده، تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

طهران – سبوتنيك . وأشار رضائي إلى استخدام تقنيات حديثة وأسلحة موجهة بالأقمار الصناعية

وقال رضائي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، اليوم الأربعاء:

إن السلاح الذي اغتيل به العالم الإيراني محسن فخري زاده، تابع للناتو.

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة حاولت المنظمات الإرهابية، مرارًا، اغتيال فخري زاده، لكن تم إحباط جهودهم، لكن هذه المرة باستخدام التقنيات المتقدمة واستخدام الليزر والأسلحة الذكية الموجهة بالأقمار الصناعية، تمكنوا من تنفيذ عمليتهم".

وتابع "الرشاش الذي اغتيل فيه زاده تم وضعه بدقة في الطريق الذي مر به فخري زاده، وكانت الأسلحة كاتمة للصوت، ولم يسمع أهل الشهيد وحراسه صوت الرصاص".

وشيعت إيران، الأسبوع الماضي، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة قبل الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية، إسرائيل، بتنفيذ عملية الاغتيال.

وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال فخري زاده، فيما طالب المرشد الأعلى، علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.